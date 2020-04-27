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У Мережі показали, як виглядає відомий майдан Таймс-сквер у період карантину. Так, людей на ньому немає, однак реклама продовжує яскраво палати на білбордах.
Новину передає «Преса України».
Видання CGTNEurope показало, як виглядає Таймс-сквер на тлі спалаху коронавірусу. Так, на відео видно пусту вулицю, якою зрідка проїжджають автомобілі. Інтернет-спільнота зауважила, що популярний у Нью-Йорку майдан, де збираються сотні тисяч людей, наразі виглядає краще без «жахливих туристів та вуличних продавців».
«Нью-Йорк, ти можеш це зробити. Щастя скоро повернеться до Нью-Йорка», - також відзначили коментатори.
«Мені подобається, що вони продовжують витрачати електроенергію, коли ніхто не дивиться рекламу», - відзначили у Мережі.
«На вулиці нікого. Вимкніть вогні. Збережіть $$$», - підтримали у коментарях.
«Америка тепер не виглядає великою», - зауважила інтернет-спільнота.
Нагадаємо, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 27 квітня тут 987,322 інфікованих, з яких 55,415 померли. Одужати вдалось 118,781 людині.
13:31: Жертва дезінформації – У Китаї висловилось про коронавірус
12:53: Інтернет-спільнота закликала прибрати рекламу з обезлюднілого Таймс-сквер
12:17: Гренландія тепер не єдина країна, яка поборола коронавірус
11:39: У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак
10:35: Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн
09:19: «Епіцентр» працює, ринки – ні – Депутат відреагував на протест херсонських фермерів
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