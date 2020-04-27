Інтернет-спільнота закликала прибрати рекламу з обезлюднілого Таймс-сквер

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 12:53

У Мережі показали, як виглядає відомий майдан Таймс-сквер у період карантину. Так, людей на ньому немає, однак реклама продовжує яскраво палати на білбордах.

Новину передає «Преса України».

Видання CGTNEurope показало, як виглядає Таймс-сквер на тлі спалаху коронавірусу. Так, на відео видно пусту вулицю, якою зрідка проїжджають автомобілі. Інтернет-спільнота зауважила, що популярний у Нью-Йорку майдан, де збираються сотні тисяч людей, наразі виглядає краще без «жахливих туристів та вуличних продавців».

«Нью-Йорк, ти можеш це зробити. Щастя скоро повернеться до Нью-Йорка», - також відзначили коментатори.

«Мені подобається, що вони продовжують витрачати електроенергію, коли ніхто не дивиться рекламу», - відзначили у Мережі.

«На вулиці нікого. Вимкніть вогні. Збережіть $$$», - підтримали у коментарях.

«Америка тепер не виглядає великою», - зауважила інтернет-спільнота.

Нагадаємо, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 27 квітня тут 987,322 інфікованих, з яких 55,415 померли. Одужати вдалось 118,781 людині.