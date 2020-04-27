Гренландія тепер не єдина країна, яка поборола коронавірус

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Ще чотири країни та території впорались зі спалахом смертоносного вірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що з коронавірусом повністю впоралась не лише Гренландія, де всі 11 хворих одужали.
До списку країн, які зафіксували смертоносний вірус на своїй території та успішно вилікували пацієнтів, тепер відноситься острівна держава Сент-Люсія. Тут зафіксували 15 випадків COVID-19. Усі пацієнти одужали, а нових випадків не було виявлено.
Крім того, у Сен-Бартелемі зафіксували 6 випадків й всі 6 пацієнтів одужали. У Ємені виявили одного хворого на коронавірус. Як зазначається, пацієнт одужав.
Варто зазначити також, що у Мавританії впродовж декількох днів не виявляли жодного випадку зараження чи смерті від COVID-19. В результаті тут 7 випадків захворювання, з яких один летальний, а 6 людям вдалось одужати. Про це свідчать дані ресурсу Worldometer.
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