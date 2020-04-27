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У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 11:39
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У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак

У Мін’юсті вирішили карати за бездіяльність. А саме за не утихомирення собак та неполагоджену сигналізацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що Мін’юст РФ запропонувало штрафувати людей, чиї собаки гавкають у нічний час. Зокрема, домашніх улюбленців будуть вважати як таких, хто шумить з 23:00 до 7:00.

Якщо господар чотирилапого не утихомирює його, того його вважатимуть адміністративним правопорушником.

«Частина 6 статті 14.1 проекту КпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за вчинення дій, що порушують тишу і спокій громадян з 23.00 до 7.00, доповнена вказівкою на можливість вчинення зазначеного адміністративного правопорушення також у формі бездіяльності», - зазначено на сайті Мін’юсту.

До слова, також у РФ каратимуть штрафом й людей, які не лагодять сигналізацію.

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