Знаменитості заступились за Регіну Тодоренко

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 11:04

У Мережі продовжують активно обговорювати тему висловлювання телеведучої Регіни Тодоренко щодо домашнього насильства. Ряд зірок зауважили, що критика в бік Тодоренко може бути необґрунтованою.

Новину передає «Преса України».

Учасник шоу «Холостяк 9» Микита Добринін опинився серед ряду знаменитостей, які стали на захист української телеведучої Регіни Тодоренко. За його словами, тема насильства у сім’ї його завжди хвилювала. Так, він навів приклади, коли у різних куточках світу винуватицями насильства є саме жінки, а не чоловіки.

«Домашнє насильство, як і будь-яка безпідставна агресія, не те що погано, таке повинно каратися за всією жорсткості закону. Всі ми це давно розуміємо. Адже так? І ось тут прилетіла історія з Регіною Тодоренко. Я її добре знаю, не так щоб кращі друзі, але все ж. І я хочу стати на її захист!» - зазначив він.

Добринін також нагадав, що Тодоренко та її сім’я давно є прикладом здорових відносин. За його словами, її слова в останньому інтерв’ю зовсім не є закликом до насильства, як це подають ряд жовтих ЗМІ та інтернет-спільнота. Добринін зауважив, що зірка просто вклала не ті слова у свої думки.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко потрапила у скандал, заявивши, що часто жінки стають жертвами насильства у сім’ї саме через свою поведінку. В результаті слова знаменитості використали для розпалу непорозуміння, гніву та травлення у Мережі. До слова, Тодоренко записала відео звернення, у якому вибачилась за свої слова. Вона наголосила, що виступає проти будь-якого насильства.