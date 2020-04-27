Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 10:35

У США найбільше випадків COVID-19 – майже мільйон людей.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 27 квітня у світі зафіксовано 2,995,152 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 207,008. Одужати вдалось 881,510 людям.

Cмертоносний китайський вірус поширився 210 країнами та територіями. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 987,322 особи. Також тут 55,415 смертей та 118,781 людина, яка одужала.

Іспанія має 226,629 випадків інфікування, 23,190 смертей та 117,727 людиней, яка одужала. В Італії 197,675 випадків інфікування, 26,644 смерті та 64,928 людей, які одужали.

Китай, де відбувся спалах коронавірусу, має 82,830 інфікованих, з яких 4,633 людини померли та 77,474 одужали.