Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн

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У США найбільше випадків COVID-19 – майже мільйон людей.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 27 квітня у світі зафіксовано 2,995,152 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 207,008. Одужати вдалось 881,510 людям.
Cмертоносний китайський вірус поширився 210 країнами та територіями. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 987,322 особи. Також тут 55,415 смертей та 118,781 людина, яка одужала.
Іспанія має 226,629 випадків інфікування, 23,190 смертей та 117,727 людиней, яка одужала. В Італії 197,675 випадків інфікування, 26,644 смерті та 64,928 людей, які одужали.
Китай, де відбувся спалах коронавірусу, має 82,830 інфікованих, з яких 4,633 людини померли та 77,474 одужали.
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