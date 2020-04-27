В МОЗ представили невтішну статистику щодо COVID-19

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Кількість хворих продовжує рости. Разом з тим побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні виявили 9009 хворих на COVID-19. На жаль, з них 220 пацієнтів померли. Крім того, 864 людини одужали. За останню добу було зафіксовано 392 нові випадки.
Найбільше випадків, 1375, у Чернівецькій області. Слідом за нею йде Київ з 1220 випадками. Закриває трійку лідерів Івано-Франківська область з 761 випадком.
Найменше інфікованих наразі у Луганській область — 29 випадків, Чернігівській області — 35 випадків, Донецькій області — 52 випадки.
Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 398.
Волинська область — 254.
Дніпропетровська область — 310.
Житомирська область — 351.
Закарпатська область — 375.
Запорізька область — 204.
Кіровоградська область — 337.
Київська область — 570.
Львівська область — 358.
Миколаївська область — 115.
Одеська область — 240.
Полтавська область — 173.
Рівненська область — 522.
Сумська область — 95.
Тернопільська область — 612.
Харківська область — 196.
Херсонська область — 88.
Хмельницька область — 72.
Черкаська область — 267.
Нагадаємо, з початку року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
10:35: Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн
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