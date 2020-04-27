В МОЗ представили невтішну статистику щодо COVID-19

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 09:55

Кількість хворих продовжує рости. Разом з тим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні виявили 9009 хворих на COVID-19. На жаль, з них 220 пацієнтів померли. Крім того, 864 людини одужали. За останню добу було зафіксовано 392 нові випадки.

Найбільше випадків, 1375, у Чернівецькій області. Слідом за нею йде Київ з 1220 випадками. Закриває трійку лідерів Івано-Франківська область з 761 випадком.

Найменше інфікованих наразі у Луганській область — 29 випадків, Чернігівській області — 35 випадків, Донецькій області — 52 випадки.

Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 398.

Волинська область — 254.

Дніпропетровська область — 310.

Житомирська область — 351.

Закарпатська область — 375.

Запорізька область — 204.

Кіровоградська область — 337.

Київська область — 570.

Львівська область — 358.

Миколаївська область — 115.

Одеська область — 240.

Полтавська область — 173.

Рівненська область — 522.

Сумська область — 95.

Тернопільська область — 612.

Харківська область — 196.

Херсонська область — 88.

Хмельницька область — 72.

Черкаська область — 267.

Нагадаємо, з початку року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.