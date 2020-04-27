«Епіцентр» працює, ринки – ні – Депутат відреагував на протест херсонських фермерів

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Олександр Дубінський заявив, що необхідно підтримати херсонських фермерів, які влаштували акцію протесту у зв’язку неможливістю продати сезонну продукцію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував протести на Херсонщині, де близько 200 фермерів перекрили дорогу. Як відомо, виробники протестували, адже зараз їм ніде реалізовувати сезонну плодово-овочеву продукцію.
На своїй сторінці у соцмережі Дубінський зазначив. Що Херсонська область лідирує за кількістю невеликих фермерських господарств, які займаються вирощуванням овочів.
«Фактично, у них є тільки один-два місяці, коли ця продукція - огірки, помідори, редис і тп - забезпечує гідну рентабельність роботи. Цього року через карантин і рішення закрити ринки можливості збути цю продукцію у людей немає. При цьому, згідно з особливих рішень верховної влади, продовжують працювати супермаркети і будівельні гіпермаркети, типу «Епіцентр», - зауважив нардеп.
За його словами, такий хід подій є несправедливим , тому він пропонує вирішити проблему, оскільки в Одеській, Харківській, Волинській областях знайшли вихід. Як відомо, у цих областях ринки відкрили чи реорганізували на стадіонах з контролем доступу покупців.
«Будемо шукати рішення. Знаю, що до 10 фермери планують збір під обладміністрації, щоб потім йти на прийом до губернатора. Сьогодні, в 10-15 буду чекати людей під будівлею Херсонської обладміністрації для того, щоб, як політичний куратор області від партії СН, разом з ними домагатися вирішення проблеми ринків місцевою владою», - підсумував він.
Нагадаємо, Польща та Фінляндія організовують українським сезонним заробітчанам чартери, оскільки ні поляки, ні фіни не хочуть збирати власний урожай.
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