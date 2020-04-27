На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту 08:07
У Мережі запевнили, що Аваков говорить неправду про ліквідацію пожеж у Зоні відчуження 07:36
Сицилія пообіцяла оплачувати за туристів авіаквитки – 50% 14:57
Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття 13:56
Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму 12:50
Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари 12:17
Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19 11:47
У 2020 році Іспанія все-таки відкриє пляжі для відпочивальників 07:37
Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19 14:57
Поліція не дозволила волонтерському транспорту допомагати пожежникам у Чорнобилі 14:34
Є летальні випадки - У «ДНР» заявили про поширення COVID-19 14:01
Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення 13:35
Зірка серіалу «Не народися вродливою» поголила голову у Криму 12:58
Польські фермери готові організувати українцям недешеві чартерні рейси, аби заробітчани зібрали їх урожай.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що польські промисловці, які існують завдяки заробітчанам з України, вирішили організувати останнім чартерні рейси.
Кшиштоф Інглот, президент служби персоналу промисловців, зазначив, що перша партія сезонних робітників з України поїде на фабрики Вроцлава.
«Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу буде багато», – додали польські фахівці на ринку праці.
Раніше польські фермери заявляли, що через коронавірус виникла безпрецедентна ситуація, оскільки українці повернулися додому, а польський урожай збирати нікому.
Нагадаємо, раніше Фінляндія організувала чартерний рейс для близько 200 українських заробітчан. Вони також відправились збирати фінський урожай.
08:42: Слідом за фінами чартери українцям організують поляки
08:07: На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту
07:36: У Мережі запевнили, що Аваков говорить неправду про ліквідацію пожеж у Зоні відчуження
14:57: Сицилія пообіцяла оплачувати за туристів авіаквитки – 50%
13:56: Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.