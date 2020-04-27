Слідом за фінами чартери українцям організують поляки

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 08:42

Польські фермери готові організувати українцям недешеві чартерні рейси, аби заробітчани зібрали їх урожай.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що польські промисловці, які існують завдяки заробітчанам з України, вирішили організувати останнім чартерні рейси.

Кшиштоф Інглот, президент служби персоналу промисловців, зазначив, що перша партія сезонних робітників з України поїде на фабрики Вроцлава.

«Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу буде багато», – додали польські фахівці на ринку праці.

Раніше польські фермери заявляли, що через коронавірус виникла безпрецедентна ситуація, оскільки українці повернулися додому, а польський урожай збирати нікому.

Нагадаємо, раніше Фінляндія організувала чартерний рейс для близько 200 українських заробітчан. Вони також відправились збирати фінський урожай.