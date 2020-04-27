Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
  • У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
  • Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі

Слідом за фінами чартери українцям організують поляки

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 08:42
Версія для друку
Слідом за фінами чартери українцям організують поляки

Польські фермери готові організувати українцям недешеві чартерні рейси, аби заробітчани зібрали їх урожай.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що польські промисловці, які існують завдяки заробітчанам з України, вирішили організувати останнім чартерні рейси. 

Кшиштоф Інглот, президент служби персоналу промисловців, зазначив, що перша партія сезонних робітників з України поїде на фабрики Вроцлава.

«Чартери  для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу  буде багато», – додали польські фахівці на ринку праці.

Раніше польські фермери заявляли, що через коронавірус виникла безпрецедентна ситуація, оскільки українці повернулися додому, а польський урожай збирати нікому.

Нагадаємо, раніше Фінляндія організувала чартерний рейс для близько 200 українських заробітчан. Вони також відправились збирати фінський урожай.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції