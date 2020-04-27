На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту

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Близько 200 людей нагадали, що їм ніде реалізовувати продукцію, яка не може довго зберігатись. Правоохоронці намагались змусити людей припинити акцію, однак, марно.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 26 квітня, на Херсонщині відбулась акція протесту. На Антонівському автомобільному мосту через Дніпро сільгоспвиробники перекрили рух автомобілів.
Про це розповіла начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.
«На мосту знаходиться близько 200 осіб, які влаштували акцію протесту проти закриття ринків на території як області, так і держави, бо їм немає куди збувати сільгосппродукцію», – розповіла вона, наголосивши, що правоохоронці пояснювали активістам про необхідність дотримуватись дистанції.
Учасники акції, до слова, більшість в захисних масках, вимагали, щоб до них прибув представник облдержадміністрації.
«Поки що учасники акції не реагують на вимоги припинити акцію. Наразі працівниками поліції внесено інформацію до журналу єдиного обліку щодо порушення вимог карантину», – зазначила Пшонь.
До слова, під час акції сільгоспвиробник викинув на дорогу огірки, заявляючи, що їх ніде реалізувати. Нагадаємо, на Херсонщині працює найбільший на півдні України гуртовий овочевий ринок у Великих Копанях «Нежданний».
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