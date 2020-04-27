У Мережі запевнили, що Аваков говорить неправду про ліквідацію пожеж у Зоні відчуження

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 07:36

Громадський діяч зауважив, що поки Арсен Аваков звітує про ліквідацію пожеж у Зоні відчуження, реальність є зовсім іншою.

Новину передає «Преса України».

Громадський діяч Назар Приходько повідомив у соцмережі, що за даними міністра МВС Арсена Авакова станом на вечір 26 квітня всі осередки займань у Чорнобильській зоні ліквідовано. За словами Приходька, це не зовсім так.

«Ще тривають гасіння торфовищ та локацій де тліє трава і пеньки. Я хочу Авакова запитати ось про що: 20.04.2020, було оголошено АДО - Антидиверсійну операцію. Когось впіймали, враховуючи, що АДО стартувала на СІМНАДЦЯТИЙ день гасіння? Ну, всі розуміють, що НІКОГО не впіймано. Зате Аваков демонстрував нам чотири "феномени", це такі кола вогню навколо стовбура дерева. І що? Знайдено авторів "феноменів"?» - поцікавився він.

Приходько також запитав, чи було затримано незаконних лісорубів у Зоні відчуження, яких, за його словами, «хоч греблю гати». Громадський діяч згадав й про незаконні сафарі.

«Чи припинеться полювання та нищення унікальної фауни Чорнобильської зони, яка там утворилася якраз через те, що люди звідти пішли? На всі ці питання - Аваков відповідей не дав. То ж який сенс був у АДО, про завершення якої Аваков теж не оголосив? Чергова викачка грошей з бюджету до кишені Міністра внутрішніх справ? Краще б забезпечили вогнеборців, особливо тих, хто несе службу в частинах по периметру Зони всім необхідним (так, я не втомлюсь про це системно нагадувати)», - додав він.

Підсумовуючи він зазначив, що вручення медалей Героям-Вогнеборцям це пафос, адже медалі не захистять у випадку надзвичайної ситуації.