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Сицилія пообіцяла оплачувати за туристів авіаквитки – 50%

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 14:57
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Сицилія пообіцяла оплачувати за туристів авіаквитки – 50%

Влада італійського острова вирішила максимально привернути увагу туристів після пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Сицилія готова заманювати до себе туристів шаленими знижками. Так, мандрівникам планують оплатити 50% вартості квитків до острова. Така своєрідна акція стартує після закінчення пандемії.

За даними іноземних ЗМІ, влада регіону також оплатить кожну третю ніч у готелях. І це ще невсе. Очікується, що туристів заманюватимуть й безкоштовними квитками в музеї та на місця археологічних розкопок. 

За попередніми даними, сицилійська влада збирається витратити на програму 50 млн євро. До слова, за березень і квітень туріндустрія втратила близько мільярда євро.

Нагадаємо, Італія націлилась вийти з карантину 4 травня. Сьогодні в Італії 192,994 хворих на коронавірус, з них 25,969 смертельних випадків  та 60,498 людей одужали.

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