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У США представили еко-годинник

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 14:24
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У США представили еко-годинник

Компанія Fossil анонсувала вихід лімітованих годинників, які заряджаються від енергії сонця.

Новину передає «Преса України».

Американська компанія Fossil попри пандемію представила новинку - аналоговий годинник Solar. Як зазначає виробник, наручний годинник створено з турботою про довкілля. Особливість годинника він може заряджатися від сонця чи освітлювальних приладів.

Виробник годинників повідомив, що повністю пзаряджений годинник може працювати 4 місяці. Це означає, що власникам такого годинника не варто буде хвилюватися про необхідність заряджати аксесуар. Крім того, елементи корпусу годинника виготовлені з матеріалів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Мова йде про біопластик. 

Новинка буде поставлятися з різнокольоровими ремінцями та коштуватиме близько $140. Очікується, що покупці зможуть зробити замовлення уже у травні цього року. Представники Fossil наголосили, що така колекція є лімітованою.

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