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26-річна красуня вирішила продемонструвати, як зробити ноги та сідниці більш спортивними.
Новину передає «Преса України».
Джорджина Родрігес, подруга Кріштіану Роналду, показала прихильникам, як тримати тіло у формі під час карантину. На своїй сторінці у соцмержі 26-річна знаменитість виклала відповідне відео.
Родрігес виглядала сенсаційною, демонструючи вправи для ніг для сідниць. Відомо, що спортивний ролик вона зняла у домашньому тренажерному залі.
Варто зазначити, що кохана відомого футболіста підстрибувала з обважнювачами на щиколотках.
13:56: Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
12:17: Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари
11:47: Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
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