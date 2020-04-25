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Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 13:56
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Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття

26-річна красуня вирішила продемонструвати, як зробити ноги та сідниці більш спортивними.

Новину передає «Преса України».

Джорджина Родрігес, подруга Кріштіану Роналду, показала прихильникам, як тримати тіло у формі під час карантину. На своїй сторінці у соцмержі 26-річна знаменитість виклала відповідне відео.

Родрігес виглядала сенсаційною, демонструючи вправи для ніг для сідниць. Відомо, що спортивний ролик вона зняла у домашньому тренажерному залі.

Варто зазначити, що кохана відомого футболіста підстрибувала з обважнювачами на щиколотках.

 

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