Вандали поламали дерева в українському місті сакур

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 13:24

В Ужгороді невідомі поламали молоді дерева сакур, що обурило містян.

Новину передає «Преса України».

В Ужгороді почали розпускатися сакури. З невідомих причин дерева привернули увагу вандалів. Так, на вулиці Заньковецької вони знищили молоді дерева. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Фотодокази представила місцева жителька Анна Пащук.

«Карантинуті на всю голову. Молоді сакури, вул. Заньковецької. p.s. для тих, хто думає, що вони були сухі. Минулого тижня ще мали листочки і маленькі квітки», - зазначила вона.

Інтернет-спільнота засудила дії вандалів. Обурені жителі міста побажали зловмисникам всього найгіршого.