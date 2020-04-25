Вандали поламали дерева в українському місті сакур

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В Ужгороді невідомі поламали молоді дерева сакур, що обурило містян.
Новину передає «Преса України».
В Ужгороді почали розпускатися сакури. З невідомих причин дерева привернули увагу вандалів. Так, на вулиці Заньковецької вони знищили молоді дерева. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Фотодокази представила місцева жителька Анна Пащук.
«Карантинуті на всю голову. Молоді сакури, вул. Заньковецької. p.s. для тих, хто думає, що вони були сухі. Минулого тижня ще мали листочки і маленькі квітки», - зазначила вона.
Інтернет-спільнота засудила дії вандалів. Обурені жителі міста побажали зловмисникам всього найгіршого.
13:56: Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
12:17: Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари
11:47: Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
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