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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 квітня, російські ЗМІ «Риа Крым» повідомили, що в анексованому Криму збільшилась кількість хворих на коронавірус. Зокрема, у Севастополі 5 нових випадків. Відповідну заяву зробив так званий виконувач обов’язків губернатора Михайло Развожаев.
«Двоє хворих - пацієнти лікарні імені Даші Севастопольської, які були переведені в міськлікарню №9. Ще один - військовий будівельник, який працює на стійці інфекційного госпіталю Міноборони. Фахівці не виключають, що він отримав цей вірус в Севастополі, тому що перед приїздом їм робили аналізи. Чоловік жив в хостелі, де ще 60 робітників. Троє з поганим самопочуттям, але діагноз поки не підтвердився», - розповів він.
Всього за минулу добу на півострові виявлено 10 нових випадків COVID-19. Всього у Криму нарахували 67 випадків, у Севастополі 26.
13:56: Подруга Кріштіану Роналду показала домашнє фітнес-заняття
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
12:17: Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари
11:47: Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
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