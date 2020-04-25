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Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 12:50
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Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму

Окупанти півострова виявили менше ста інфікованих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, російські ЗМІ «Риа Крым» повідомили, що в анексованому Криму збільшилась кількість хворих на коронавірус. Зокрема, у Севастополі 5 нових випадків. Відповідну заяву зробив так званий виконувач обов’язків губернатора Михайло Развожаев. 

«Двоє хворих - пацієнти лікарні імені Даші Севастопольської, які були переведені в міськлікарню №9. Ще один - військовий будівельник, який працює на стійці інфекційного госпіталю Міноборони. Фахівці не виключають, що він отримав цей вірус в Севастополі, тому що перед приїздом їм робили аналізи. Чоловік жив в хостелі, де ще 60 робітників. Троє з поганим самопочуттям, але діагноз поки не підтвердився», - розповів він.

Всього за минулу добу на півострові виявлено 10 нових випадків COVID-19. Всього у Криму нарахували 67 випадків, у Севастополі 26.

 

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