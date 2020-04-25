Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
  • У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
  • Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі

Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 12:17
Версія для друку
Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари

Як відомо, дим розійшовся в бік ряду країн світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив, що провідні експерти України з радіології, а також екологи й активісти проведуть брифінг.

На ньому буде обговорено ризики від масових лісових пожеж в Україні.

Ємельяненко також представив проекцію диму чорнобильських пожеж, яку надав Центр ядерної безпеки Франції.  На ній видно, що чорнобильські пожежі щедро направили світу хмари диму.


Нагадаємо, у Зоні відчуження та безумовного відселення, а також у Житомирській області підрозділи ДСНС досі надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції