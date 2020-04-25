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Як відомо, дим розійшовся в бік ряду країн світу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 квітня, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив, що провідні експерти України з радіології, а також екологи й активісти проведуть брифінг.
На ньому буде обговорено ризики від масових лісових пожеж в Україні.
Ємельяненко також представив проекцію диму чорнобильських пожеж, яку надав Центр ядерної безпеки Франції. На ній видно, що чорнобильські пожежі щедро направили світу хмари диму.
Нагадаємо, у Зоні відчуження та безумовного відселення, а також у Житомирській області підрозділи ДСНС досі надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж.
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
12:17: Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари
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