Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 12:17

Як відомо, дим розійшовся в бік ряду країн світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив, що провідні експерти України з радіології, а також екологи й активісти проведуть брифінг.

На ньому буде обговорено ризики від масових лісових пожеж в Україні.

Ємельяненко також представив проекцію диму чорнобильських пожеж, яку надав Центр ядерної безпеки Франції. На ній видно, що чорнобильські пожежі щедро направили світу хмари диму.





Нагадаємо, у Зоні відчуження та безумовного відселення, а також у Житомирській області підрозділи ДСНС досі надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж.