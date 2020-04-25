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Кількість людей, які одужали, різко наблизилась до відмітки 1000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість виявлених хворих на COVID-19 збільшилась на 478 осіб. Загальна кількість хворих становить 8125 людей, з яких 201 пацієнт помер та 782 одужали.
У Чернівецькій області найбільше виявлених хворих - 1308 людей. У столиці тим часом 1159 випадків. Миколаївська область, яка довго не фіксувала у себе інфікованих, нараховує 103 випадки COVID-19.
Коронавірусна інфекція набрала темпів у Рівненській області. Тут уже 483 підтверджених випадків інфікування. Найменше хворих у Чернігівській область — 22 випадки.
Ситуація в інших областях країни наступна.
Івано-Франківська область — 700.
Тернопільська область — 565.
Київська область — 519.
Вінницька область — 377.
Житомирська область — 337.
Львівська область — 317.
Кіровоградська область — 306.
Закарпатська область — 286.
Черкаська область — 249.
Дніпропетровська область — 240.
Волинська область — 212.
Одеська область — 183.
Запорізька область — 171.
Полтавська область — 169.
Харківська область — 125.
Сумська область — 94.
Херсонська область — 79.
Хмельницька область — 66.
Луганська область — 28.
Донецька область — 27.
До слова, з початку року в Україні надійшло 23969 повідомлень про підозру на коронавірус.
12:50: Російські ЗМІ відзвітували про кількість хворих на COVID-19 у Криму
12:17: Українські експерти обговорять ризики від чорнобильської димової хмари
11:47: Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
07:37: У 2020 році Іспанія все-таки відкриє пляжі для відпочивальників
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