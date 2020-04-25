Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 11:47

Кількість людей, які одужали, різко наблизилась до відмітки 1000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість виявлених хворих на COVID-19 збільшилась на 478 осіб. Загальна кількість хворих становить 8125 людей, з яких 201 пацієнт помер та 782 одужали.

У Чернівецькій області найбільше виявлених хворих - 1308 людей. У столиці тим часом 1159 випадків. Миколаївська область, яка довго не фіксувала у себе інфікованих, нараховує 103 випадки COVID-19.

Коронавірусна інфекція набрала темпів у Рівненській області. Тут уже 483 підтверджених випадків інфікування. Найменше хворих у Чернігівській область — 22 випадки.

Ситуація в інших областях країни наступна.

Івано-Франківська область — 700.

Тернопільська область — 565.

Київська область — 519.

Вінницька область — 377.

Житомирська область — 337.

Львівська область — 317.

Кіровоградська область — 306.

Закарпатська область — 286.

Черкаська область — 249.

Дніпропетровська область — 240.

Волинська область — 212.

Одеська область — 183.

Запорізька область — 171.

Полтавська область — 169.

Харківська область — 125.

Сумська область — 94.

Херсонська область — 79.

Хмельницька область — 66.

Луганська область — 28.

Донецька область — 27.

До слова, з початку року в Україні надійшло 23969 повідомлень про підозру на коронавірус.