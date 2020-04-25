Українці дочекаються дощу – синоптик

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 11:15

Наталія Діденко розповіла, що довгоочікувані дощі в Україну принесе циклон Walli та атмосферні фронти.

Новину передає «Преса України».

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, сьогодні, 25 квітня, в Україні пройдуть дощі. Виключенням стануть південна частини України, Луганська, Донецька областеі, більшості районів Кропивницького та Дніпра.

Таку синоптичну картину зумовить циклон Walli та атмосферні фронти.

«Напрямок вітру очікується південно-західним, а ось у західних областях України він буде північно-західним», - додала синоптик, підкресливши, що пориви будуть сильними.

Стовпчики термометрів покажуть +15+22 градуси, а на заході +11+14 градусів.

«У Києві субота обіцяє бути теплою, до +18+20 градусів. Зранку опадів ще не буде, а ось протягом дня з`являться дощі і, можливо, навіть із грозами», - зауважила Діденко.

Також вона зауважила, що у столиці вітер очікується південно-західний, поривчастий.