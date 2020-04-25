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Каньє Вест офіційно мільярдер - Forbes

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 09:10
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Каньє Вест офіційно мільярдер - Forbes

42-річний репер зміг заробити колосальну суму завдяки своєму бренду Yeezy.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 квітня, впливове видання Forbes повідомило, що 42-річний американський репер Каньє Вест офіційно є мільярдером.

«Репер та модельєр має 1,3 мільярда доларів», - відзначили експерти.

Видання також наголошує, що його лінійка кросівок Yeezy оцінена в 1,26 мільярда доларів.

«Це одна з найвеличніших роздрібних історій століття», - прокоментували експерти.

Нагадаємо, Вест та його дружина Кім Кардашян  володіють кількома об'єктами нерухомості в Лос-Анджелесі та Вайомінгу.

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