Каньє Вест офіційно мільярдер - Forbes

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42-річний репер зміг заробити колосальну суму завдяки своєму бренду Yeezy.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 квітня, впливове видання Forbes повідомило, що 42-річний американський репер Каньє Вест офіційно є мільярдером.
«Репер та модельєр має 1,3 мільярда доларів», - відзначили експерти.
Видання також наголошує, що його лінійка кросівок Yeezy оцінена в 1,26 мільярда доларів.
«Це одна з найвеличніших роздрібних історій століття», - прокоментували експерти.
Нагадаємо, Вест та його дружина Кім Кардашян володіють кількома об'єктами нерухомості в Лос-Анджелесі та Вайомінгу.
07:37: У 2020 році Іспанія все-таки відкриє пляжі для відпочивальників
14:57: Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19
14:34: Поліція не дозволила волонтерському транспорту допомагати пожежникам у Чорнобилі
14:01: Є летальні випадки - У «ДНР» заявили про поширення COVID-19
13:35: Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення
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