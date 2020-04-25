Бельгія націлилась вийти з карантину

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 08:41

Країна з найвищим у Європі показником смертності від COVID-19 на душу населення вирішила виходити з тривалого карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Бельгія оприлюднила плани щодо виходу з карантину. Як відомо, країна перебуває у закритому режимі з 12 березня.

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмес оголосила детальний план поступового зняття обмежень щодо коронавірусу в країні.

Згідно з новими правилами, всі магазини почнуть працювати з 11 травня, а школи відкриються на наступному тижні. Тим не менше, діятиме обмеження щодо кількості дітей у класах. Не більше 10 дітей на занятті.

Нагадаємо, у Бельгії зафіксовано майже 6700 випадків смертей від коронавірусу. Країна з населенням 11,4 мільйона людей показала найвищий показник на душу населення в Європі.