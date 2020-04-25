Бельгія націлилась вийти з карантину

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Країна з найвищим у Європі показником смертності від COVID-19 на душу населення вирішила виходити з тривалого карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Бельгія оприлюднила плани щодо виходу з карантину. Як відомо, країна перебуває у закритому режимі з 12 березня.
Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмес оголосила детальний план поступового зняття обмежень щодо коронавірусу в країні.
Згідно з новими правилами, всі магазини почнуть працювати з 11 травня, а школи відкриються на наступному тижні. Тим не менше, діятиме обмеження щодо кількості дітей у класах. Не більше 10 дітей на занятті.
Нагадаємо, у Бельгії зафіксовано майже 6700 випадків смертей від коронавірусу. Країна з населенням 11,4 мільйона людей показала найвищий показник на душу населення в Європі.
07:37: У 2020 році Іспанія все-таки відкриє пляжі для відпочивальників
14:57: Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19
14:34: Поліція не дозволила волонтерському транспорту допомагати пожежникам у Чорнобилі
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13:35: Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення
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