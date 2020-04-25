Нефьодов зрадів, що звільнили не лише його

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Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч 13:41
36-річний Максим Нефьодов втратив злачне місце на митниці, однак зрадів, що його заступники теж залишилися без роботи.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 квітня, Кабмін звільнив голову Державної митної служби Максима Нефьодова та голову Державної податкової служби Сергія Верланова. На своїй сторінці у соцмережі 36-річний уже колишній держслужбовець Нефьодов зазначив, що злачні місця втратили й його заступники.
«Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Петухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився «виконувати задачу». Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник», - написав він.
Нагадаємо, Нефьодова звинуватили у провалі надходжень до митниці та розквіт корупційних схем. Як відомо, Нефьодов удостоював себе надбавок до зарплати в розмірі 6 тисяч доларів в місяць.
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