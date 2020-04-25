У 2020 році Іспанія все-таки відкриє пляжі для відпочивальників

Аня Мартинюк 25 квітня 2020, 07:37

Ряд країни, в тому числі Іспанія, вірять, що люди зможуть відпочити на пляжах уже в 2020 році.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, влада Іспанії готова повернути індустрію туризму до нормального стану. Міністр праці в уряду Іспанії Іоланда Діа зазначила, що до середини червня пляжі в країні будуть відкриті.

Однак, для місцевих жителів. Також керівництва курортів муситимуть забезпечити дистанціювання відпочивальників за допомогою бар'єрів, мотузок, огорож, а також розмітки.

«Ми працюємо, сподіваючись, що пляжі відкриються 15 червня, і ми будемо місцем «Covid Free» - додав в свою чергу Даніель Барбер, радник по пляжах в Андалусії.

Нагадаємо, в Іспанії 219,764 випадки інфікування коронавірусом. З них 22,524 летальних випадки.