Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19

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Віктор Ляшко попередив, що в Україні виявлятимуть людей, які перехворіли на коронавірус та тих, у кого може бути слабкий імунітет до інфекції.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні планують запустити масове ІФА-тестування на антитіла до COVID-19. Так, мета такого тестування – визначити, чи має людина імунітет до інфекції, або чи перехворіла вона на коронавірус.
«Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл», - зазначив він.
За словами Ляшка, такий метод тестування проводять США та Німеччина. Така заява прозвучала в ефірі телеканалу 1 + 1.
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