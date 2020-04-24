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Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 14:57
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Українців масово тестуватимуть на імунітет до COVID-19

Віктор Ляшко попередив, що в Україні виявлятимуть людей, які перехворіли на коронавірус та тих, у кого може бути слабкий імунітет до інфекції.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні планують запустити масове ІФА-тестування на антитіла до COVID-19. Так, мета такого тестування – визначити, чи має людина імунітет до інфекції, або чи перехворіла вона на коронавірус.

«Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл», - зазначив він.

За словами Ляшка, такий метод тестування проводять США та Німеччина. Така заява прозвучала в ефірі телеканалу 1 + 1.

 

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