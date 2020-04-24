Поліція не дозволила волонтерському транспорту допомагати пожежникам у Чорнобилі

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Про це повідомив Ярослав Ємельяненко. За його словами, це схоже на диверсійну діяльність з боку державних структур.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 квітня, голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив, що поліція анулювала перепустку на волонтерський транспорт. Мова йде про транспорт, який розвозить допомогу пожежникам в Чорнобилі.
Про це Ємельяненко написав у соцмережі.
«Півтори тисячі кілометрів палаючою Чорнобильською зоною за останні дні накатав автомобіль допомоги, доставляючи харчування та технічне оснащення для вогнеборців. Зараз з невідомої причини місячну перепустку на в'їзд цього автомобілю, яка була погоджена чорнобильською поліцією, було анульовано за запитом самої чорнобильської поліції», - розповів він.
Тепер волонтери не можуть потрапити до багатьох осередків. Тому Ємельяненко вважає, що такий хід подій схожий на диверсійну діяльність з боку державних структур.
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