Є летальні випадки - У «ДНР» заявили про поширення COVID-19

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 14:01

Окупанти Донбасу заявили, що на «їхній» території дві людини загинули від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

За даними російських контрольованих медіа, у «ДНР» виявили 4 нові випадки захворювання COVID-19. Станом на 24 квітня тут 71 зафіксований випадок захворювання, з яких 2 летальних випадки та 2 людини одужали.

Відповідні дані навели у так званому «МНС ДНР».

«Всі чотири випадки виявлені у контактних осіб з раніше хворими. Вчора помер чоловік у віці 81 року, у нього спостерігалося важкий перебіг хвороби», - йдеться у повідомленні.

Так звана влада окупованих територій закликала населення залишатися вдома.