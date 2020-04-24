Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 13:35

Контрольовані ЗМІ «ЛНР» та «ДНР» почали активніше просити людей про фінансову допомогу. Гроші традиційно просять перераховувати на банківський рахунок, російський електронний гаманець чи мобільний рахунок.

Новину передає «Преса України».

Контрольовані російські медіа систематично публікують оголошення від так званих «захисників» Донбасу, які просять жителів окупованих територій надати їм фінансову допомогу.

Зокрема, у пропагандистській спільноті «Сводки от ополчения Новороссии» окупанти закликають підтримати їх хоча б 100 рублями. До слова, 100 російських рублів рівні приблизно 36 українським гривням.

«ДОПОМОЖІТЬ НАМ ВИСТОЯТИ І ПРОДОВЖИТИ ІСНУВАТИ !! Якщо хоча б деякі скинуться по 100 рублів, це допоможе вижити нашій спільній справі! Добігає кінця важкий КВІТЕНЬ. І ми вкотре звертаємося до вас за підтримкою. 30 числа знову потрібно буде видавати ЧЕРГОВЕ грошове забезпечення колективу співробітників. Будь ласка підтримайте наш згуртований КОЛЕКТИВ і не дайте нашій спільній справі впасти! Частина нашої команди живе прямо в Донецьку в небезпечній зоні і кожен день слухає звуки обстрілів і незважаючи ні на що не кидає нашу спільну справу, не розчаровується і не перестає працювати», - йдеться в оголошенні.

Так, окупанти просять надати їм фіндопомогу на банківський рахунок, Яндекс-гаманець чи просто поповнити рахунок вказаного мобільного номеру. До слова, бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Кремля, додали, що вони не мають «ні спонсорів, ні замовників, а єдине їх джерело існування це небайдужі люди.