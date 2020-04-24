Зірка серіалу «Не народися вродливою» поголила голову у Криму

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 12:58

Неллі Уварова таким чином увійшла в роль нового телесеріалу, який зняли на анексованому півострові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що російська телезірка Неллі Уварова, яка прославилась завдяки телесеріалу «Не народися вродливою», була змушена побрити голову. Подія відбулась в анексованому Криму, напередодні пандемії.

За даними російських ЗМІ, Уварова таким чином увійшла у новий образ для серіалу «Закритий сезон».

«У головній ролі - Дар'я Урсуляк, а також Кирило Гребенщиков і Неллі Уварова, яка заради ролі поголилась наголо. Режисер картини Дар'я Полторацька зазначила, що, коли повернулася на місце зйомок в березні, господар місцевого готелю порівнював серіал з тим, що відбувається в світі в зв'язку з панедмією коронавіруса», - зазначили ЗМІ.

Зйомки фільму відбулись у Криму у минулому році, а на екранах він з’явиться вже наступного тижня.