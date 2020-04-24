Є летальні випадки - У «ДНР» заявили про поширення COVID-19 14:01
Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення 13:35
Зірка серіалу «Не народися вродливою» поголила голову у Криму 12:58
У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців 11:37
У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників 11:10
Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії 10:03
У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження 09:19
Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін 08:45
Хотіла «Сумську народну республіку» - Жінка відповість перед законом за агітаційну діяльність 07:36
Шмигаль запропонував бізнесу та заробітчанам брати кредити 14:57
Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч 13:41
Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі 12:04
Типовий BMW-шник – Винуватець смертоносної ДТП біля Рівного був під кайфом 10:53
Неллі Уварова таким чином увійшла в роль нового телесеріалу, який зняли на анексованому півострові.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що російська телезірка Неллі Уварова, яка прославилась завдяки телесеріалу «Не народися вродливою», була змушена побрити голову. Подія відбулась в анексованому Криму, напередодні пандемії.
За даними російських ЗМІ, Уварова таким чином увійшла у новий образ для серіалу «Закритий сезон».
«У головній ролі - Дар'я Урсуляк, а також Кирило Гребенщиков і Неллі Уварова, яка заради ролі поголилась наголо. Режисер картини Дар'я Полторацька зазначила, що, коли повернулася на місце зйомок в березні, господар місцевого готелю порівнював серіал з тим, що відбувається в світі в зв'язку з панедмією коронавіруса», - зазначили ЗМІ.
Зйомки фільму відбулись у Криму у минулому році, а на екранах він з’явиться вже наступного тижня.
14:01: Є летальні випадки - У «ДНР» заявили про поширення COVID-19
13:35: Окупанти Донбасу активно благають про фінансову допомогу у населення
12:58: Зірка серіалу «Не народися вродливою» поголила голову у Криму
11:37: У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців
11:10: У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.