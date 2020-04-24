Чехія першою в ЄС відкрила кордони на тлі пандемії

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 12:30

Жителі Чехії тепер можуть покинути країну, однак після повернення на батьківщину вони будуть змушені пройти певну процедуру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що жителям Чехії дозволили виїжджати за кордон. Крім того, влада країни скасувала заборону на переміщення країною, яка діяла на тлі пандемії.

За даними чеських ЗМІ, коли жителі Чехії повертатимуться додому з-за кордону, вони повинні будуть пройти тест на коронавірус або ж погодитися на карантин. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

«Ми прийняли рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборона на вільне пересування громадян в Чехії», - розповів він.

Мер додав, що в країні дозволять збиратися групами по 10 осіб.