Валерій Харчишин оголосив мовчазний протест

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Відомий український співак Валерій Харчишин нагадав про проблему знаменитостей країни – їх твори можуть використовувати безкоштовно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 квітня, фронтмен «Другої ріки» Валерій Харчишин повідомив у соцмережі, що оголошує мовчазний протест.
«Цей текст не про музику. Цей текст про те, як її хочуть знищити», - зазначив артист.
За його словами, є категорія людей, яка має право поширювати авторський контент безкоштовно. А саме, в ЗМІ, публічних закладах. Харчишин особливо наголосив, що «музичний супровід комерціалізовано і вже давно є невід’ємним засобом впливу на реалізацію товару, послуг та розваг».
«Відповідно і сама музика є товаром, за який охоче чи не дуже, але платять користувачі, точніше - сплачують роялті за використання авторських чи суміжних прав. В Україні, незважаючи на сформований шоу-бізнес зі своїм топ-сегментом, що легко збирає Палац Спорту чи, навіть стадіони, вітчизняний обсяг роялті за публічне використання авторської музики, в десятки разів менший, ніж у будь-якого сусіда, що немає локальних «стадіонних» артистів», - зазначив він.
Харчишин наголосив, що на тлі карантину проблема була каналізована.
11:37: У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців
11:10: У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників
10:03: Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
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