Валерій Харчишин оголосив мовчазний протест

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 12:01

Відомий український співак Валерій Харчишин нагадав про проблему знаменитостей країни – їх твори можуть використовувати безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 квітня, фронтмен «Другої ріки» Валерій Харчишин повідомив у соцмережі, що оголошує мовчазний протест.

«Цей текст не про музику. Цей текст про те, як її хочуть знищити», - зазначив артист.

За його словами, є категорія людей, яка має право поширювати авторський контент безкоштовно. А саме, в ЗМІ, публічних закладах. Харчишин особливо наголосив, що «музичний супровід комерціалізовано і вже давно є невід’ємним засобом впливу на реалізацію товару, послуг та розваг».

«Відповідно і сама музика є товаром, за який охоче чи не дуже, але платять користувачі, точніше - сплачують роялті за використання авторських чи суміжних прав. В Україні, незважаючи на сформований шоу-бізнес зі своїм топ-сегментом, що легко збирає Палац Спорту чи, навіть стадіони, вітчизняний обсяг роялті за публічне використання авторської музики, в десятки разів менший, ніж у будь-якого сусіда, що немає локальних «стадіонних» артистів», - зазначив він.

Харчишин наголосив, що на тлі карантину проблема була каналізована.