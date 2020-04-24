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Найбільшу знижку отримає промисловість.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що з 1 травня українці можуть розраховувати на зниження вартості природного газу для промисловості та інших суб’єктів господарювання. Зниження ціни відбудеться на 14,8 – 15,9%.
«Для інших покупців ціна в травні зменшиться на 14,8% (на 822 грн) - до 4 тис. 714,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.
Також у відомстві наголосили, що вартість блакитного палива без урахування витрат на транспортування становитиме складе 3,42 тис. – 3,9 тис. гривень за тисячу кубічних метрів. Вартість вказана з урахуванням ПДВ.
11:37: У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців
11:10: У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників
10:03: Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
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