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У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 11:37
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У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців

Найбільшу знижку отримає промисловість.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що з 1 травня українці можуть розраховувати на зниження вартості природного газу для промисловості та інших суб’єктів господарювання. Зниження ціни відбудеться на 14,8 – 15,9%.

«Для інших покупців ціна в травні зменшиться на 14,8% (на 822 грн) - до 4 тис. 714,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що вартість блакитного палива без урахування витрат на транспортування становитиме складе 3,42 тис. – 3,9 тис. гривень за тисячу кубічних метрів. Вартість вказана з урахуванням ПДВ.

 

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