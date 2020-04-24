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Як виявилось, ситуація у ДСНС плачевна. Рятувальники скаржаться на те, що ними керує «пенсійний недієздатний і злодійкуватий комуняцький прошарок.
Новину передає «Преса України».
Голова профспілки рятувальників Запоріжжя Максим Писарський залишив на свої сторінці у соцмережі повідомлення, присвячене українським рятувальникам.
«Не дивлячись на намагання чечоткінців знищити пожежно-рятувальну службу - як службу де повинні працювати люди сміливі, відважні і рішучі - з кожним роком перетворюючи її на аморфне болото у вигляді слухняних мовчазних пристосуванців які бояться всього, у тому рахунку пожеж...я можу точно сказати, що в ДСНС працює ХОЧ І МАЛО АЛЕ ДУЖЕ БАГАТО СПРАВЖНІХ ПОЖЕЖНИХ! І рано чи пізно, я впевнений, разом ми зрушимо з місця цей пенсійний недієздатний і злодійкуватий комуняцький прошарок в ДСНС який змушує деградувати УСІХ і УСЕ... як мінімум за це поборемось», - написав він.
Писарський також додав повідомлення та фото від українських рятувальників.
«Фото з ногою, це робота яку ми виконуємо, хлопчина провалився у прогар... Руки - ми ними працюємо! Просто драконять гарні фото у новій формі! Драконить ще те, коли ти працюєш (розуміємо нічого вічного немає) потрібні запчастини інше... у них (кабінетних) - виникає істерика! Це робота їхня але робити її вони не хочуть, хочуть, щоб ти приїхав зі всім своїм - їжею, помпою, запчастинами, держаки ножичком витесав і т.д.!!! Поъздочка "у відрядження" виливається в копійку!» - йдеться у відвертому листі анонімного рятувальника.
Також у листі наголошується, що українські рятувальники, які залучені до гасіння лісових пожеж, не отримують гідного медичного обстеження і, як відомо, заробляють 60 гривень за добу.
11:37: У травні відбудеться зниження ціни на газ для українців
11:10: У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників
10:03: Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
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