У Мережі з’явився відвертий лист від українських рятувальників

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 11:10

Як виявилось, ситуація у ДСНС плачевна. Рятувальники скаржаться на те, що ними керує «пенсійний недієздатний і злодійкуватий комуняцький прошарок.

Новину передає «Преса України».

Голова профспілки рятувальників Запоріжжя Максим Писарський залишив на свої сторінці у соцмережі повідомлення, присвячене українським рятувальникам.

«Не дивлячись на намагання чечоткінців знищити пожежно-рятувальну службу - як службу де повинні працювати люди сміливі, відважні і рішучі - з кожним роком перетворюючи її на аморфне болото у вигляді слухняних мовчазних пристосуванців які бояться всього, у тому рахунку пожеж...я можу точно сказати, що в ДСНС працює ХОЧ І МАЛО АЛЕ ДУЖЕ БАГАТО СПРАВЖНІХ ПОЖЕЖНИХ! І рано чи пізно, я впевнений, разом ми зрушимо з місця цей пенсійний недієздатний і злодійкуватий комуняцький прошарок в ДСНС який змушує деградувати УСІХ і УСЕ... як мінімум за це поборемось», - написав він.

Писарський також додав повідомлення та фото від українських рятувальників.

«Фото з ногою, це робота яку ми виконуємо, хлопчина провалився у прогар... Руки - ми ними працюємо! Просто драконять гарні фото у новій формі! Драконить ще те, коли ти працюєш (розуміємо нічого вічного немає) потрібні запчастини інше... у них (кабінетних) - виникає істерика! Це робота їхня але робити її вони не хочуть, хочуть, щоб ти приїхав зі всім своїм - їжею, помпою, запчастинами, держаки ножичком витесав і т.д.!!! Поъздочка "у відрядження" виливається в копійку!» - йдеться у відвертому листі анонімного рятувальника.

Також у листі наголошується, що українські рятувальники, які залучені до гасіння лісових пожеж, не отримують гідного медичного обстеження і, як відомо, заробляють 60 гривень за добу.