В МОЗ представили оновлену статистику щодо COVID-19

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В МОЗ повідомили, що в Україні 477 нових випадків захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 квітня, у прес-службі МОЗ представили оновлені статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції областями країни. Так, вкраїні уже 7647 випадків інфекції, з них 193 летальні. Також побільшало пацієнтів, які одужали – 601.
Чернівецька область з 1199 випадками перегнала місто Київ, де 1122 випадки. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 370.
Волинська область — 203.
Дніпропетровська область — 195.
Донецька область — 24.
Житомирська область — 309.
Закарпатська область — 260.
Запорізька область — 163.
Івано-Франківська область — 684.
Кіровоградська область — 283.
Київська область — 505.
Львівська область — 298.
Луганська область — 27.
Миколаївська область — 103.
Одеська область — 169.
Полтавська область — 161.
Рівненська область — 437.
Сумська область — 90.
Тернопільська область — 532.
Харківська область — 118.
Херсонська область — 77.
Хмельницька область — 65.
Черкаська область — 234.
Чернігівська область — 19.
Даних з тимчасово окупованих РФ територій немає.
10:03: Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
07:36: Хотіла «Сумську народну республіку» - Жінка відповість перед законом за агітаційну діяльність
14:57: Шмигаль запропонував бізнесу та заробітчанам брати кредити
13:41: Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч
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