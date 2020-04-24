В МОЗ представили оновлену статистику щодо COVID-19

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 10:36

В МОЗ повідомили, що в Україні 477 нових випадків захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 квітня, у прес-службі МОЗ представили оновлені статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції областями країни. Так, вкраїні уже 7647 випадків інфекції, з них 193 летальні. Також побільшало пацієнтів, які одужали – 601.

Чернівецька область з 1199 випадками перегнала місто Київ, де 1122 випадки. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 370.

Волинська область — 203.

Дніпропетровська область — 195.

Донецька область — 24.

Житомирська область — 309.

Закарпатська область — 260.

Запорізька область — 163.

Івано-Франківська область — 684.

Кіровоградська область — 283.

Київська область — 505.

Львівська область — 298.

Луганська область — 27.

Миколаївська область — 103.

Одеська область — 169.

Полтавська область — 161.

Рівненська область — 437.

Сумська область — 90.

Тернопільська область — 532.

Харківська область — 118.

Херсонська область — 77.

Хмельницька область — 65.

Черкаська область — 234.

Чернігівська область — 19.

Даних з тимчасово окупованих РФ територій немає.