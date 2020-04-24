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Близько 200 українських заробітчан отримали дозвіл полетіти у Фінляндію збирати урожай.
Новину передає «Преса України».
За даними журналістів ТСН, українські сезонні робітники вирушили у Гельсінкі, Фінляндія, щоб збирати урожай полуниці. Попри пандемію коронавірусу для близько 200 українських заробітчан зробили виключення й фіни надали їм чартерний рейс.
За попередніми даними, фінські фермери попросили пустити до них українських заробітчан, адже самі вони збирати свій урожай не бажають.
«Списки осіб та спецрейси погоджують з нашим МЗС», - відзначили в сюжеті ТСН.
Ситуацію прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.
«Ніщо так не ілюструє успіхи ринкової економіки в Україні як сотні українців, які змушені в розпал пандемії, посеред карантину і закритих кордонів, залишати свої родини, і летіти чартерними рейсами збирати чужий урожай …», - прокоментував він.
Журналісти відзначають, що до сільгоспробіт у Фінбляндії збираються долучити близько тисячі працівників з України.
10:03: Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
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