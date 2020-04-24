Сотні українців в розпал епідемії кинулись рятувати урожай у Фінляндії

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 10:03

Близько 200 українських заробітчан отримали дозвіл полетіти у Фінляндію збирати урожай.

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів ТСН, українські сезонні робітники вирушили у Гельсінкі, Фінляндія, щоб збирати урожай полуниці. Попри пандемію коронавірусу для близько 200 українських заробітчан зробили виключення й фіни надали їм чартерний рейс.

За попередніми даними, фінські фермери попросили пустити до них українських заробітчан, адже самі вони збирати свій урожай не бажають.

«Списки осіб та спецрейси погоджують з нашим МЗС», - відзначили в сюжеті ТСН.

Ситуацію прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.

«Ніщо так не ілюструє успіхи ринкової економіки в Україні як сотні українців, які змушені в розпал пандемії, посеред карантину і закритих кордонів, залишати свої родини, і летіти чартерними рейсами збирати чужий урожай …», - прокоментував він.

Журналісти відзначають, що до сільгоспробіт у Фінбляндії збираються долучити близько тисячі працівників з України.