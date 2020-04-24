У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 09:19

Свіжі фото були зроблені у селі Крива Гора. На них видно масштаби екологічного лиха.

Новину передає «Преса України».

Голова Громадської Ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота оприлюднив у соцмережі знімки з села Крива Гора, що у Зоні відчуження. На фото можна побачити наслідки пожеж.

Інтернет-спільнота зазначила, що дивитися на фото без сліз неможливо.

«Ще одна страшна рана на землі і в моїй душі», - відзначили в коментарях.

Нагадаємо, у прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 23 квітня у Зоні відчуження та безумовного відселення пожежі гасили на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг», - йшлось у повідомленні.

Крім того, до гасіння залучено 1164 чоловіків, 286 одиниць техніки, в тому числі 3 вертольоти.