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Колишньому професору вищого навчального закладу повідомили про підозру у вчинені злочину. Так, він виготовляв наркотики з метою їх збуту.
Новину передає «Преса України».
В Офісі генпрокурора повідомили, що у Києві колишній професор хімії кафедри одного з вищих навчальних закладів разом з групою людей організував підпільну лабораторію, де виготовлялись речовини, схожі на амфетамін.
В результаті хіміку повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).
«Загалом вилучено понад 1 тонну реагентів та інших хімічних речовин, за допомогою яких здійснювався синтез наркотиків і психотропів, а також обладнання, що дозволяло їх виробляти у промислових об’ємах», - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.
09:19: У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження
08:45: Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін
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