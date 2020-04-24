Мав тонну реагентів - У Києві колишній професор хімії виготовляв амфетамін

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 08:45

Колишньому професору вищого навчального закладу повідомили про підозру у вчинені злочину. Так, він виготовляв наркотики з метою їх збуту.

Новину передає «Преса України».

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Києві колишній професор хімії кафедри одного з вищих навчальних закладів разом з групою людей організував підпільну лабораторію, де виготовлялись речовини, схожі на амфетамін.

В результаті хіміку повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

«Загалом вилучено понад 1 тонну реагентів та інших хімічних речовин, за допомогою яких здійснювався синтез наркотиків і психотропів, а також обладнання, що дозволяло їх виробляти у промислових об’ємах», - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.