Пандемію коронавірусу не забуде ніхто – Білл Гейтс

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 08:08

Білл Гейтс висловив свою думку щодо пандемії коронавірусу. За його словами, це війна, в якій люди на одній стороні.

Новину передає «Преса України».

Благодійник-мільярдер Білл Гейтс зазначив у своєму блозі, що пандемія коронавірусу це як світова війна, однак є одна суттєва різниця.

«Це як світова війна, за винятком цього випадку, ми всі на одній стороні», - підкреслив він, додавши, що ця війна об’єднала людей.

Білл Гейтс також закликав своїх читачів дивитися на світлу сторону.

«Під час Другої світової війни дивовижна кількість інновацій, включаючи радари, надійні торпеди та розбиття коду, допомогли швидше закінчити війну», - додав він.

Тим не менше, він нагадав, що пандемія принесла людям біль. За його словами, люди її ніколи не забудуть. Нагадаємо, Гейтс вже виділив 250 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Він також був одним із перших, хто денонсував плани президента Дональда Трампа щодо припинення виділення коштів ВОЗ.

Білл Гейтс також схиляється до думки, що повернення суспільства до нормального життя повинно бути поступовим, зазначивши, що порушення правил може поставити всіх у небезпеку.