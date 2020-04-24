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Хотіла «Сумську народну республіку» - Жінка відповість перед законом за агітаційну діяльність

Аня Мартинюк 24 квітня 2020, 07:36
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Хотіла «Сумську народну республіку» - Жінка відповість перед законом за агітаційну діяльність

Прокуратура Сумської області повідомила про підозру жінці, яка вела агітаційну діяльність. Так, вона була прихильницею кремлівських ідей.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі прокуратури Сумської області розповіли, що жительці Конотопа повідомлено про підозру. А саме за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до зміни чи повалення конституційного ладу.

Жінка агітувала у соцмережах за «Новоросію» та виступала за створення так званої «Сумської народної республіки». Експертиза підтвердила, що її дописи вважаються публічними закликами.

«Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання жінки виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, що містять докази її протиправної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Про підозру повідомлено відповідно до ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 КК України.

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