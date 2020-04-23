Шмигаль запропонував бізнесу та заробітчанам брати кредити 14:57
Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч 13:41
Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі 12:04
Типовий BMW-шник – Винуватець смертоносної ДТП біля Рівного був під кайфом 10:53
Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу 10:21
За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів 09:45
Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем 08:38
В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19 08:06
Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях 14:58
Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов 14:37
Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль 12:51
В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19 11:04
Денис Шмигаль повідомив про запуск програми пільгових кредитів. Нею можуть скористатися представники бізнесу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні відбудеться запуск нової програми пільгових кредитів зі ставкою до 3%. Вона має назву «Наші гроші». Скористатися програмою можна буде з наступного тижня.
Під час виступу на брифінгу Шмигаль зауважив, що програма має на меті підтримати бізнес, який переживає не легкі часи на тлі пандемії коронавірусу.
Також програмою «Наші гроші» зможуть скористатися заробітчани, які прагнуть відкрити свій бізнес.
14:57: Шмигаль запропонував бізнесу та заробітчанам брати кредити
13:41: Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч
12:04: Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі
10:53: Типовий BMW-шник – Винуватець смертоносної ДТП біля Рівного був під кайфом
10:21: Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.