Шмигаль запропонував бізнесу та заробітчанам брати кредити

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 14:57

Денис Шмигаль повідомив про запуск програми пільгових кредитів. Нею можуть скористатися представники бізнесу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні відбудеться запуск нової програми пільгових кредитів зі ставкою до 3%. Вона має назву «Наші гроші». Скористатися програмою можна буде з наступного тижня.

Під час виступу на брифінгу Шмигаль зауважив, що програма має на меті підтримати бізнес, який переживає не легкі часи на тлі пандемії коронавірусу.

Також програмою «Наші гроші» зможуть скористатися заробітчани, які прагнуть відкрити свій бізнес.