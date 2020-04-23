Очільник української митниці отримав надбавку в $6 тисяч

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 13:41

Березнева зарплата Максима Нефьодова очікувано зросла 6,5 разів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, журналісти «Українських новин» дізнались, скільки заробив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов у березні. Так, його березнева зарплата склала 29,4 тис. грн, чого для 36-річного дерслужбовця, очевидно, мало.

Виявилось, що він удостоїв себе надбавкою в 300% окладу. За інтенсивність роботи і за виконання особливо важкої роботи йому держава доплатила по 79,8 тис. грн. Однак, й це не все. 4 410 гривень додалось за вислугу років, 800 гривень надбавки за ранг.

«Всього в минулому місяці оклад глави Держмитниці склав 194 210 гривень. Таким чином, зарплата Нефьодова збільшилася в 6,5 раз від базової ставки», - зазначили журналісти.

Раніше Нефьодов заявляв, що дійсно отримує чималі надбавки, адже зарплата у нього за мала.