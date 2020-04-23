Літак «Мрія» повернувся з Китаю та встановив рекорд

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 13:02

Володимир Зеленський заявив, що український літак Ан-225 «Мрія» встановив світовий рекорд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, легендарний український літак Ан-225 «Мрія» привіз з Китаю 103 тонни медичних товарів, тобто близько 1300 кубічних метрів. Це рекордний вантаж. До слова, обсязі кабіни літака становить 1400 куб м. Тож подія може бути внесена у Книгу рекордів Гіннесса.

«Це один з найбільших вантажів, який ми зустрічаємо за останні тижні з Китайської Народної Республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок для лікарень та аптечних мереж, близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч костюмів п'ятого рівня захисту. Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до Книги рекордів Гіннесса», - заявив український лідер Володимир Зеленський.

До слова, український літак-гігант ще раз відправиться у Китай за медичним вантажем. Нагадаємо, раніше українське судно доставляло медвантаж сусідній Польщі.