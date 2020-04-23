Майбутній Cybertruck від Tesla зможе плавати

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 12:40

Відповідну заяву зробив засновник Tesla Ілон Маск. Він також нагадав, що попередні моделі Tesla теж вміють плавати.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив, що новий електричний Cybertruck зможе плавати. Принаймні короткий проміжок часу.

Тим часом видання Electrek зауважило, що у 2016 році Маск похвалився тим, що менший седан Model S від Tesla також міг плавати на деякий час.

«Ми, звісно, цього не рекомендували, але Model S плаває досить добре, щоб перетворитися на човен на короткий проміжок часу», - заявляв Маск.

Тоді Маск пояснював, що акумуляторний блок автівки герметично закритий.