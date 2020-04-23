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Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 12:04
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Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі

На жаль, ситуація у зоні відчуження не контрольована. Почали горіти торфовища. Українські пожежники не мають досвіду в їх гасінні.

Новину передає «Преса України».

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив у соцмережі, що у зоні відчуження не все в порядку. Так, він навів слова представниці CHERNOBYL TOUR Катерини Асламової, яка зауважила, що пожежа палає уже 20 днів.

«Тепер вона (пожежа – ред.) пішла під землю, де загорілися торфовища по різних частинах Чорнобильської зони. Їх не можна загасити, вони кожної хвилини розгаряються там, де тільки що не було вогню. У центрі зони відчуження палає верхова пожежа. Україна не має досвіду гасіння таких пожеж, але, як і у 86-му році, керівництво країни не хоче зізнатися у цьому і покликати на допомогу світову спільноту», - розповіла вона.

Тим часом Ярослав Ємельяненко представив відео, на якому пожежник роз’яснює, чим небезпечна пожежа на торфовищі.

Так, коли у дерев вигоряють корені, вони починають падати та провокують виникнення нових лісових пожеж. Саме така ситуація місцями може спостерігатись у зоні відчуження.

 

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