Новий поворот в конфлікті Шарія з Вуйчичем

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Історія з відео, на якому відомий оратор Нік Вуйчич заявляє про підтримку Анатолія Шарія, а через якийсь час про те, що «його використали для політичних цілей», набирає обертів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 квітня, український блогер Анатолій Шарій повідомив, що представниця Ніка Вуйчича в Україні Яна Кучеренко видалила пост зі своєї сторінки у соцмережі, у якому звинувачує блогера у використанні відео Вуйчича для політичних цілей. Пост також містив свіже відео звернення відомого оратора, який попросив вибачення у прихильників за те, що його ролик викликав непорозуміння. Він також закликав Шарія видалити ролик зі свого каналу.
В результаті Шарій пригрозив команді Вуйчича судом за наклеп. Він запевнив, що відео у оратора не замовляв и для політичних цілей не використовував. Тепер же Шарій опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото, на якому колишній голова РНБО Олександр Турчинов позує з Вуйчичем та книгою про Майдан.
«Я не дозволю використовувати себе в політичних цілях». Фото з сайту РНБО, наймирнішої організації в світі. Поруч - переможець гри у водне поло 2016. І книга про смачну українську їжу. В принципі, я здогадуюся, що за «десятки людей» повідомили святому Ніку про злочинця Шарія. "Nothing personal, it's just business», - написав він.
Підсумовуючи Шарій зазначив, що видалений Кучеренко пост не завадить йому порвати їх «на мільйон шматочків в суді».
Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що «ідіоти» піарники Ніка Вуйчича підставили його, втягнувши в політичну «гру», намагаючись насолити Анатолію Шарію.
«Дурні, які вдають із себе розумних, зробили Шарію величезну послугу і тільки зараз вони починають про це розуміти», - прокоментували у Мережі.
Також інтернет-спільнота зауважила, що юристи можуть підтвердити – у цій ситуації у Шарія є всі козирі. У Мережі також відзначили, що Яну Кучеренко збираються звільнити.
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