Новий поворот в конфлікті Шарія з Вуйчичем

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 11:28

Історія з відео, на якому відомий оратор Нік Вуйчич заявляє про підтримку Анатолія Шарія, а через якийсь час про те, що «його використали для політичних цілей», набирає обертів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, український блогер Анатолій Шарій повідомив, що представниця Ніка Вуйчича в Україні Яна Кучеренко видалила пост зі своєї сторінки у соцмережі, у якому звинувачує блогера у використанні відео Вуйчича для політичних цілей. Пост також містив свіже відео звернення відомого оратора, який попросив вибачення у прихильників за те, що його ролик викликав непорозуміння. Він також закликав Шарія видалити ролик зі свого каналу.

В результаті Шарій пригрозив команді Вуйчича судом за наклеп. Він запевнив, що відео у оратора не замовляв и для політичних цілей не використовував. Тепер же Шарій опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото, на якому колишній голова РНБО Олександр Турчинов позує з Вуйчичем та книгою про Майдан.

«Я не дозволю використовувати себе в політичних цілях». Фото з сайту РНБО, наймирнішої організації в світі. Поруч - переможець гри у водне поло 2016. І книга про смачну українську їжу. В принципі, я здогадуюся, що за «десятки людей» повідомили святому Ніку про злочинця Шарія. "Nothing personal, it's just business», - написав він.

Підсумовуючи Шарій зазначив, що видалений Кучеренко пост не завадить йому порвати їх «на мільйон шматочків в суді».

<p>Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що «ідіоти» піарники Ніка Вуйчича підставили його, втягнувши в політичну «гру», намагаючись насолити Анатолію Шарію.</p> <p>«Дурні, які вдають із себе розумних, зробили Шарію величезну послугу і тільки зараз вони починають про це розуміти», - прокоментували у Мережі.</p> <p>Також інтернет-спільнота зауважила, що юристи можуть підтвердити – у цій ситуації у Шарія є всі козирі. У Мережі також відзначили, що Яну Кучеренко збираються звільнити.</p> <p><span style="color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f5f5f5;"> <div class="b-social"> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="uk"></a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> <div class="g-plusone" data-size="medium"></div> <div class="fb-share-button" data-href="https://uapress.info/uk/news/show/177230" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"></div> <div id="vk_share_button"></div> <script> $("#vk_share_button").html(VK.Share.button(null, {type: "round_nocount"})); </script> </div> <div class="b-linknews related"> <p>Читайте також:</p> <ul> <li class="clr-ovrflw"><img style="margin-right: 1ex;" src="https://uapress.info/content/news/2020/4/177224/small/316bf772fc7c232743ef5604d33ce3f91587620383.jpg" class="fltlft" /><a href="https://uapress.info/uk/news/show/177224">Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем</a></li> <li class="clr-ovrflw"><img style="margin-right: 1ex;" src="https://uapress.info/content/news/2020/3/176953/small/cc14e840d9dc9c688b62107814dda3691585647579.jpg" class="fltlft" /><a href="https://uapress.info/uk/news/show/176953">Тепер кожен українець винен МВФ $3200 – Шарій</a></li> <li class="clr-ovrflw"><img style="margin-right: 1ex;" src="https://uapress.info/content/news/2020/3/176948/small/075bffa1acd9e336309826f404dd8b421585639897.jpg" class="fltlft" /><a href="https://uapress.info/uk/news/show/176948">Наступний крок влади – розпилювання країни на шматки – Шарій</a></li> <li><script>(function(e){var t="DIV_DA_"+e+"_"+parseInt(Math.random()*1e3); document.write('<div id="'+t+'" class="directadvert-block directadvert-block-'+e+'"></div>'); if("undefined"===typeof loaded_blocks_directadvert){loaded_blocks_directadvert=[]; function n(){var e=loaded_blocks_directadvert.shift(); var t=e.adp_id; var r=e.div; var i=document.createElement("script"); i.type="text/javascript"; i.async=true; i.charset="windows-1251"; i.src="//code.directadvert.ru/show.cgi?async=1&adp="+t+"&div="+r+"&t="+Math.random(); var s=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.getElementsByTagName("body")[0]; s.appendChild(i); var o=setInterval(function(){if(document.getElementById(r).innerHTML&&loaded_blocks_directadvert.length){n(); clearInterval(o)}},50)} setTimeout(n)}loaded_blocks_directadvert.push({adp_id:e,div:t})})(244592)</script></li> </ul> </div> </span></p>

Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що «ідіоти» піарники Ніка Вуйчича підставили його, втягнувши в політичну «гру», намагаючись насолити Анатолію Шарію.

«Дурні, які вдають із себе розумних, зробили Шарію величезну послугу і тільки зараз вони починають про це розуміти», - прокоментували у Мережі.

Також інтернет-спільнота зауважила, що юристи можуть підтвердити – у цій ситуації у Шарія є всі козирі. У Мережі також відзначили, що Яну Кучеренко збираються звільнити.