Типовий BMW-шник – Винуватець смертоносної ДТП біля Рівного був під кайфом

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 10:53

У 37-річного водія BMW, через якого загинула 8-місячна дитина, у сечі виявили первітин.

Новину передає «Преса України».

За даними рівненських ЗМІ, винуватець ДТП на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів, 37-річний водій BMW був під кайфом. В його аналізах виявили наркотичну речовину первітин. Це ж метамфетамін.

Нагадаємо, резонансна ДТП трапилась 17 квітня біля села Великий Житин. Тут горе-водій BMW не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ. За кермом останнього знаходився 49-річний рівнянин.

На жаль, в результаті пригоди загинула 8-місячна дівчинка, пасажирка ВАЗ. Її 19-річна мама з травмами знаходиться у лікарні. Небайдужі українці збирають для неї кошти на лікування.

Наразі підозрюваний у скоєні злочину затриманий, показів він не дає. Суд вирішуватиме його долю.