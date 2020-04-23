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У 37-річного водія BMW, через якого загинула 8-місячна дитина, у сечі виявили первітин.
Новину передає «Преса України».
За даними рівненських ЗМІ, винуватець ДТП на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів, 37-річний водій BMW був під кайфом. В його аналізах виявили наркотичну речовину первітин. Це ж метамфетамін.
Нагадаємо, резонансна ДТП трапилась 17 квітня біля села Великий Житин. Тут горе-водій BMW не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ. За кермом останнього знаходився 49-річний рівнянин.
На жаль, в результаті пригоди загинула 8-місячна дівчинка, пасажирка ВАЗ. Її 19-річна мама з травмами знаходиться у лікарні. Небайдужі українці збирають для неї кошти на лікування.
Наразі підозрюваний у скоєні злочину затриманий, показів він не дає. Суд вирішуватиме його долю.
12:04: Пожежники роз’яснили, чим загрожує нова екологічна катастрофа у Чорнобилі
10:53: Типовий BMW-шник – Винуватець смертоносної ДТП біля Рівного був під кайфом
10:21: Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу
09:45: За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів
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