Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 10:21

Щодня у МОЗ представляють нову статистику щодо кількості хворих на COVID-19. Числа змінюються в бік росту майже однаково.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 7170 випадків COVID-19. З них 187 летальних випадків та 504 пацієнтів одужали. Як наголошується, за добу кількість виявлених хворих збільшилась на 578. Днем раніше кількість хворих збільшилась на 467 осіб.

За словами експертів, кількість виявлених хворих приблизно однакова, оскільки лабораторії не можуть оперативно аналізувати велику кількість тестів.

Наразі Київ та Чернівецька області є лідерами за кількістю хворих —1059 та 1140 випадків відповідно.

Ситуація в інших областях наступна:

Вінницька область — 353.

Волинська область — 188.

Дніпропетровська область — 186.

Донецька область — 21.

Житомирська область — 304.

Закарпатська область — 230.

Запорізька область — 146.

Івано-Франківська область — 644.

Кіровоградська область — 258.

Київська область — 451.

Львівська область — 282.

Луганська область — 27.

Миколаївська область — 99.

Одеська область — 161.

Полтавська область — 161.

Рівненська область — 396.

Сумська область — 89.

Тернопільська область — 499.

Харківська область — 101.

Херсонська область — 77.

Хмельницька область — 61.

Черкаська область — 220.

Чернігівська область — 17.

Варто зазначити, що дані про ситуацію у зонах окупації відсутні. Нагадаємо, США, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія нарахували у себе сотні тисяч хворих.