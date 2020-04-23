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За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 09:45
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За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів

Американська різнобічна знаменитість Дженніфер Лопес стикнулась з критикою збоку фотографа, який зробив для неї гарне фото.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка, танцюристка, акторка та телеведуча Дженніфер Лопес розмістила на своїй сторінці у соцмережі фото зі зйомок детективного серіалу «Відтінки синього». Знімок був опублікований рік тому.

Тепер фотограф з Нью-Йорка Стів Сандс, який є автором знімку, подав до суду на бізнесвумен. Так, він звинуватив її та її продюсерську компанію Nuyorican Productions у незаконному використанні фото.

За його словами, знаменитість не заплатила йому за знімок та навіть не вказала його в авторство у публікації. Тепер він хоче, щоб суд добився аби зірка заплатила йому 115 тисяч доларів компенсації. Представники Лопес коментарів з цього приводу не дають.

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