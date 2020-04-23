В Україні з’являться платні камери в СІЗО

Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу 10:21
За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів 09:45
Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем 08:38
В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19 08:06
Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях 14:58
Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов 14:37
Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль 12:51
В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19 11:04
Працівників «Укрзалізниці» планують перевести на чотириденний робочий тиждень 10:36
У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус 09:56
У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки 09:14
Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій 08:38
Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців 08:04
До липня українських вчителів-пенсіонерів змусять підписати договір 07:36
У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина 15:11
Ув’язненим запропонують заплатити за кращі умови утримання у СІЗО.
Новину передає «Преса України».
Кабмін дав добро проекту щодо створення платних камер в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Проект є експериментальним й діятиме до 31 грудня 2021 року.
За даними Міністерства юстиції, особи, які будуть взяті під варту, зможуть добровільно оплачувати собі кращі умови проживання.
«Постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування», - заявив міністр Денис Малюська.
Він також уточнив, що гроші, отримані від такого проекту, направлять у спецфонд, а з нього фінансуватимуть поточні і капітальні ремонти в СІЗО. Якщо експеримент буде вдалим, його продовжать.
10:21: Не європейські – В МОЗ відзвітували про темпи поширення коронавірусу
09:45: За вдалий знімок Дженніфер Лопес хочуть змусити заплатити понад 100 тисяч доларів
08:38: Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем
08:06: В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19
07:36: Україні дадуть ще грошей для боротьби з коронавірусом
14:58: Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях
14:37: Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.