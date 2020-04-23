В Україні з’являться платні камери в СІЗО

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 09:14

Ув’язненим запропонують заплатити за кращі умови утримання у СІЗО.

Новину передає «Преса України».

Кабмін дав добро проекту щодо створення платних камер в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Проект є експериментальним й діятиме до 31 грудня 2021 року.

За даними Міністерства юстиції, особи, які будуть взяті під варту, зможуть добровільно оплачувати собі кращі умови проживання.

«Постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування», - заявив міністр Денис Малюська.

Він також уточнив, що гроші, отримані від такого проекту, направлять у спецфонд, а з нього фінансуватимуть поточні і капітальні ремонти в СІЗО. Якщо експеримент буде вдалим, його продовжать.