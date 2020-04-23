Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем 08:38
В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19 08:06
Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях 14:58
Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов 14:37
Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль 12:51
В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19 11:04
Працівників «Укрзалізниці» планують перевести на чотириденний робочий тиждень 10:36
У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус 09:56
У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки 09:14
Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій 08:38
Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців 08:04
До липня українських вчителів-пенсіонерів змусять підписати договір 07:36
У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина 15:11
Генетики пояснили, чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки 14:51
Після того, як в Мережі виник скандал з приводу відео Ніка Вуйчича, який заявив про любов до Анатолія Шарія, а потім попросив видалити ролик, український блогер вирішив розібратися із ситуацією.
Новину передає «Преса України».
Український блогер Анатолій Шарій відреагував на закиди в свою сторону про начебто купівлю ролика у австралійського оратора Ніка Вуйчича. Представниця останнього Яна Кучеренко розмістила на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому Вуйчич вибачається за те, що його відео використали у політичних цілях.
Сам Шарій зауважив, що відео не купував й не використовував у політичних цілях, тому дану справу розглядатиме суд, адже це очевидний наклеп.
Анатолій Шарій також звернув увагу на близьке коло Яни Кучеренко, на її аргументи щодо необхідності видалити мотиваційне відео, в якому Нік Вуйчич заявляє про любов до Шарія. Підсумовуючи він зазначив, що його перемога у суді очевидна.
У Мережі тим часом зауважили, що Нік Вуйчич заробляє на платформі CAMEO, де продаються мотиваційні відео знаменитостей, тому це чистий бізнес.
08:38: Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем
08:06: В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19
07:36: Україні дадуть ще грошей для боротьби з коронавірусом
14:58: Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях
14:37: Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов
12:51: Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.