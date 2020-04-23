Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 08:38

Після того, як в Мережі виник скандал з приводу відео Ніка Вуйчича, який заявив про любов до Анатолія Шарія, а потім попросив видалити ролик, український блогер вирішив розібратися із ситуацією.

Новину передає «Преса України».

Український блогер Анатолій Шарій відреагував на закиди в свою сторону про начебто купівлю ролика у австралійського оратора Ніка Вуйчича. Представниця останнього Яна Кучеренко розмістила на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому Вуйчич вибачається за те, що його відео використали у політичних цілях.

Сам Шарій зауважив, що відео не купував й не використовував у політичних цілях, тому дану справу розглядатиме суд, адже це очевидний наклеп.

Анатолій Шарій також звернув увагу на близьке коло Яни Кучеренко, на її аргументи щодо необхідності видалити мотиваційне відео, в якому Нік Вуйчич заявляє про любов до Шарія. Підсумовуючи він зазначив, що його перемога у суді очевидна.

У Мережі тим часом зауважили, що Нік Вуйчич заробляє на платформі CAMEO, де продаються мотиваційні відео знаменитостей, тому це чистий бізнес.