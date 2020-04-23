В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19

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Зокрема, у Севастополі зафіксовано 25 хворих.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму виявили 76 хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, у Севастополі 22 квітня зафіксували 6 нових випадків. Тепер у місті 25 випадків.
Про ситуацію розповів так званий виконувач обов’язків губернатора Михайло Развожаев.
«Тепер у нас 25 чоловік з підтвердженим діагнозом. Всі шість підтверджених випадків - це пацієнти лікарні Даші Севастопольської, вони були в лікарні під наглядом, з ознаками. Зараз підтвердилися тести», - розповів він.
Також наголошується, що у Севастополі режим загальної самоізоляції діє до 30 квітня.
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