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В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 08:06
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В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19

Зокрема, у Севастополі зафіксовано 25 хворих. 

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму виявили 76 хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, у Севастополі 22 квітня зафіксували 6 нових випадків. Тепер у місті 25 випадків.

Про ситуацію розповів так званий виконувач обов’язків губернатора Михайло Развожаев. 

«Тепер у нас 25 чоловік з підтвердженим діагнозом. Всі шість підтверджених випадків - це пацієнти лікарні Даші Севастопольської, вони були в лікарні під наглядом, з ознаками. Зараз підтвердилися тести», - розповів він.

Також наголошується, що у Севастополі режим загальної самоізоляції діє до 30 квітня.

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