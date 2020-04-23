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Україні дадуть ще грошей для боротьби з коронавірусом

Аня Мартинюк 23 квітня 2020, 07:36
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Україні дадуть ще грошей для боротьби з коронавірусом

Понад сто мільйонів доларів виділить ООН для української держави.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що ООН готується надати Україні 140 мільйонів доларів. Це є фінансова допомога у боротьбі з пандемією. Відповідну заяву зробив голова українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, ООН допомагає країнам, яким потрібна така допомога.

«Ми зараз розглядаємо варіанти, куди повинні піти ці гроші. Думаємо, що їх слід направити на області, які розташовані у лінії розмежування», - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, в Україні 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

 

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