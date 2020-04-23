Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем 08:38
В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19 08:06
Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях 14:58
Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов 14:37
Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль 12:51
В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19 11:04
Працівників «Укрзалізниці» планують перевести на чотириденний робочий тиждень 10:36
У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус 09:56
У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки 09:14
Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій 08:38
Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців 08:04
До липня українських вчителів-пенсіонерів змусять підписати договір 07:36
У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина 15:11
Генетики пояснили, чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки 14:51
Понад сто мільйонів доларів виділить ООН для української держави.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що ООН готується надати Україні 140 мільйонів доларів. Це є фінансова допомога у боротьбі з пандемією. Відповідну заяву зробив голова українського уряду Денис Шмигаль.
За його словами, ООН допомагає країнам, яким потрібна така допомога.
«Ми зараз розглядаємо варіанти, куди повинні піти ці гроші. Думаємо, що їх слід направити на області, які розташовані у лінії розмежування», - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, в Україні 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
08:38: Суд з мотивацією – Шарій судитиметься з оратором Вуйчичем
08:06: В анексованому Криму розповіли про збільшення випадків COVID-19
07:36: Україні дадуть ще грошей для боротьби з коронавірусом
14:58: Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях
14:37: Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов
12:51: Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.